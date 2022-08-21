味全龍重炮捕手吉力即撈・鞏冠傷癒歸隊，雖然現在還僅能打不能守，但歸隊首戰就開轟，2周前已開始練習蹲捕的他膝蓋狀況也越來越好，預計2周左右就能再擔任「球場指揮官」。

鞏冠在7月初比賽中跑壘時不慎弄傷左膝，暫時脫離戰線，8月18日重回一軍打線，雖然還無法在比賽中蹲捕，但歸隊首戰就「炸裂」，能夠維持著手感的原因，他透露除了有更多休息時間讓身體恢復外，自己也會透過電視轉播，持續跟投手節奏。

復健的這段時間，鞏冠不著急回到球場上，笑說反倒是爸媽比自己還著急，「每天都會打電話過來問候。」他按照教練課表進行訓練，「這次復健為了避免給膝蓋更多負擔，量不會太多，但質一定要做出來，每次訓練都十分紮實。」

由於之前自己都在二軍養傷，與拿莫·伊漾的「吉拿棒」組合許久未「合體」在IG直播唱歌給大家聽，且在明星賽後拿莫狀況有些陷入低潮，身為好朋友的他也適時給予意見，提醒他把好球帶設定好、不要著急，「身為職業選手低潮一定會碰到，如何把時間縮短才是重點，我相信他可以很快度過，他的自信心不用懷疑。」