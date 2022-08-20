富邦悍將洋投羅力在即將達成本土球員資格前「華麗轉身」，他的摯友伍鐸昨天得知消息後也感到十分不捨且驚訝，他表示，雖然之後常見到的好朋友不在同一個職場，兩人還是會持續保持聯絡。

伍鐸在2015年來台加入中信兄弟，待了3年後改披富邦戰袍，去年轉戰味全龍，兩人建立起深厚的友誼，只要是有對戰到，時常看到兩人賽前都會寒暄，私下兩家人也都會約吃飯。

之前伍鐸碰上低潮時，羅力就給予他很多建議，「他不只是場上的隊友，更是我的摯友，不管未來在哪，我還是會跟他保持聯絡。」他也肯定羅力對於中職的貢獻，「他擁有百勝榮耀、投球局數近1500局，也幫助球隊拿過冠軍，我相信他的能力已無需證明自己。」

今天賽前兩隊球團安排兩人合照，一看到羅力走到本壘後方伍鐸就給予大大擁抱，兩人「咬耳朵」講了許久，「我知道他是因為家人的原因選擇退休，每個選手都會面臨抉擇的時間點，所以不管是他做出的任何決定我都會為他感到開心，包含他選擇在這個時間點退休。」

而羅力決定引退的這件事十分保密，就連富邦悍將隊友們也都是在新聞出來後才得知，昨天賽後羅力也親自向隊友說明自己要離隊的消息，總教練丘昌榮就說：「其實要做出這個決定不容易，他本來也以為自己說的時候不會哭，結果還是流淚了。」

過去曾與羅力共識許久的翻譯謝章瑞也回憶兩人相處的點點滴滴，他透露，羅力十分節儉也真的很愛家，在台期間租車也是為了帶家人出去，為了分擔老婆照顧小孩的辛勞，也會早起陪小孩玩，就是要讓老婆能有更多睡眠時間。