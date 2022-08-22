民進黨台北市長參選人陳時中日前稱未來要公開大巨蛋所有資料，卻被發現疫苗採購相關資料遭封存30年，引起爭議。對此，國民黨台北市長參選人蔣萬安透露，自己擔任立法院疫苗採購調閱小組召集人時，曾看過各項資料，但最重要的採購價、到貨期程及數量等資訊卻全都被塗黑，怒批「顯見陳時中刻意逃避立院監督，真相到底多麼見不得光？」

「大家想像中的公開透明是什麼？是給你看一份文件，然後重要資訊都遮蔽塗黑嗎？」蔣萬安今（22）日在臉書表示，陳時中的疫苗採購又貴又慢，社會早有公斷，儘管民進黨用採購合約中的「保密條款」當藉口，來抵抗民眾要求公佈細節的壓力，只敢說平均採購價765元，但仍無法達到民眾對於公開透明的要求。

蔣萬安指出，他擔任立法院疫苗採購調閱小組召集人時，打開各項資料一看，結果發現最重要的採購價、到貨期程及數量等資訊，竟然全都被塗黑，「每一位調閱過資料的立委都是證人，顯見陳時中刻意逃避立院監督，真相到底多麼見不得光？」

「嚴正要求衛福部即刻將各疫苗採購完整合約內容送立法院審閱！」蔣萬安說，謊言說一百次也不會變成真話，選舉是一時的，人格與誠信才是一輩子的資產，「真相終究會公諸於世，民進黨瞎挺林智堅卻集體翻船的殷鑑不遠，陳時中及其說謊幫凶務必三思！」