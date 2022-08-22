一走路就感到關節痛，一般人都採取「趕快休息，不要再繼續傷害了」，可是一項針對50歲以上者的研究發現，有關節炎的患者繼續步行，不僅能減緩疼痛，還可有效減緩關節進行性損傷，研究刊登在《關節炎與風濕病學期刊》。該研究即使建議，即使為關節炎所苦的患者，天天步行仍能改善病情。

這項研究是由貝勒醫學院的研究團隊所進行。他們選擇1,200多名50以上、患有退化性膝關節骨性關節炎的患者進行的多年觀察研究。觀察期間請受試者自我報告他們的步行習慣，包括步行時間和頻率。研究人員分析出其中有73%的人歸類為「步行者」，其餘27％則不常走路，歸為「非步行者」。

研究人員從分析中發現，定期步行對於在X光顯示有關節炎者，但還未進展到天天都感覺疼痛者特別有效，因此建議被診斷有膝關節退化的人，都應該持續進行步行訓練。即使是關節已經出現弓形病變、天天都為關節炎所苦的患者，天天步行還是能有改善病情及症狀的效果，而且更應該持續訓練。

研究人員建議，可以從天天「閒逛」的方式開始培養出步行的習慣，逛街時更有樂趣，可以讓人忘記是來運動的，如此會更有動力。

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