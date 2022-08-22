苗栗縣選舉委員會，針對11月26日舉辦的地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決與相關防疫工作，22日舉辦座談會。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣選舉委員會，針對11月26日舉辦的地方公職人員選舉及憲法修正案公民複決與相關防疫工作，22日舉辦座談會，中央選舉委員會主任委員李進勇到場視察。

李進勇說，他感謝選務同仁自去年底公投案結束後，馬不停蹄投入本次選舉準備工作，相當辛苦，他也要求大家要按照期程，仔細做好每個選務環節，並對於預防各種突發狀況作好萬全準備，讓這次地方公職人員選舉能夠圓滿順利的完成。這次選舉也將舉辦首次憲法修正案公民複決，深具歷史意義，也代表民主更進一步向下扎根。

22日與會座談者包括李進勇、主秘莊國祥、選務處長謝美玲及法政處長賴錦珖、苗栗縣選委會陳斌山委員、總幹事彭基山及主管等人，會議中對於地方選務反映投開票所工作人員招募情形、監察業務辦理及選務防疫措施等進行說明與討論，充分溝通意見，務必讓選務及防疫工作做到盡善盡美。

統計苗栗縣截至今年7月底，在公職選舉人部分為44萬8037人，在公民複決投票權人部分為44萬7887人，設置投開票所483所，投入投開票所工作人員8211人。