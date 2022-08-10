炎亞綸的巨星珠寶行頭價值上百萬。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸特地為了《我願意》演唱會拍攝，依演唱會規格打造訂製款服裝。（絡思本娛樂製作提供）

炎亞綸主演的邪教犯罪影集《我願意》正在熱播中，劇中他飾演國際巨星費慕淇，造型團隊找來超過20個國際精品品牌加持，服裝加珠寶總金額超過1500萬台幣，打造44套服裝，入邪教前每集至少換10套服裝以上，甚至他首集演唱會中服裝，更是砸重金依正常演唱會規格訂製，行頭已是目前台灣時裝劇頂流造型配置，儼然成為台劇天花板。

炎亞綸感謝國際一線精品品牌的力挺，他形容劇中角色是國際巨星，若沒有品牌的加持，角色就很難成立，正如同人要衣裝、佛要金裝的概念，角色面對國際舞台，要如何妝扮自己需要巧思，因此透過品牌的堆疊，讓自己更能悠遊自在地詮釋，演出時不用擔心巨星氛圍的營造。

他透露，透過每次造型的轉換，同時也享受每一個品牌想要傳遞的故事、氛圍與成立的初衷，這對此次在《我願意》的演出有非常大幫助。

即便他的演技已為人稱讚，但他始終沒有勇氣看播出，甚至在拍攝期間沒有看過任何一次回放螢幕，一直到現在終於攢夠勇氣，好好的看這部作品。他有感而發說：「原來我真的能大聲的說出我很驕傲參與《我願意》這部作品，好滿足，滿足於我終於能在影視圈有部可以興奮的推薦給大家的作品。」