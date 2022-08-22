27歲的中信兄弟啦啦隊成員粿粿（江瑋琳）外型甜美、擁有高人氣，擔任《全明星運動會》第一季到第三季紅隊經理以來知名度更是大幅飆升，她在FB、IG曬出與台日混血男星范姜彥豐的親密摟肩合照，手上亮出超大鑽戒開心報喜，隨後，兩人宣布懷孕的好消息，就在今（22）日曬出生產照，證實已經卸貨。

粿粿今（22）日在Instagram釋出好消息，她開心發文：「Hi,Baby，Welcome」照片中粿粿躺在醫院中，臉上還掛著口罩，老公范姜彥豐全副武裝守在她身邊，身後婦產科醫生抱著剛出生的小嬰兒，記錄下這一刻。短短半小時就湧入4.2萬人按讚，許多粉絲激動留言「好可愛～」、「恭喜粿」、「小粿醬出生啦」、「為什麼生完還可以這麼美」，不少藍勾勾好友也現身祝賀，房思瑜和席維倫都喊話「期待見到寶寶本人」

6月時粿粿才挺著孕肚去看音樂劇獅子王，她甜曝夫妻倆恰巧都是獅子座，即將出生的寶寶也可能是獅子座，和獅子特別有緣，並表示孩子生下來後也想學劇中狒狒長老，在大岩石上舉起小辛巴那一幕，把女兒舉起來拍照。

范姜彥豐今年2月向粿粿求婚成功後，目前尚未到戶政事務所登記，粿粿表示還在等雙方家長們選好日子，並強調「小孩出生前一定會去登記」，雖然初期有點孕吐，現在沒太多不適，每天都期待孩子誕生，也開心布置嬰兒房，身旁好友陸續送來不少嬰兒用品，老公會貼心的每天幫她擦妊娠油。