嘉義市美女議員戴寧涉嫌利用人頭詐領助理費，今天王姓前男友透過視訊作證，指稱他與戴寧交往10多年，曾替戴寧助選，2010年戴寧當選議員後分手，他未擔任助理，也未取回郵局存摺、提款卡、印章，由戴寧保管，但戴寧表示，證人講的不實在。

檢察官、法官及辯護律師對王姓前男友的工作狀況、與戴寧交往的期間、關係、與戴寧父母親互動、是否擔任過戴寧的公費助理、郵局存摺帳戶使用情形、2010年3月以後每月固定有2萬元匯入是否知情、誰使用這本存摺等爭點做交互詰問。

王男證稱，他與戴寧自學生時代即交往10多年，退伍後曾做過廚師，戴寧回嘉選市議員，他替她助選，戴寧當選議員後，2010年農曆春節前後戴寧提及要用他帳戶做為助理薪資轉帳，由於2人關係親密，交往期間他的郵局存摺、提款卡、印章等物件戴寧可取用，後來當年5月分手後，他也未取回這些物件。

王男還說，他不知道2010年3月以後每月固定匯入2萬元，也不清楚誰使用帳戶、提錢，由於此案發生後，家人擔憂影響他目前在大陸的工作，因而今年5月間以電子郵件向地檢署舉證。

戴寧稱他為「王先生」，並對他所證述的內容表示，證人講的不實在。

由於王姓前男友目前在大陸，法官開庭以視訊詢問，戴寧聽到證述，時而搖頭、時而翻白眼或與律師低聲交談，神情淡定。