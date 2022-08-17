中油前煉製事業部執行長徐漢因為違反貪汙治罪條例，但他在接受庭訊時矢口否認犯行，還指出有共犯透過關押同房要他承擔責任。橋頭地院審理後，裁定徐漢自今年8月25日起延長羈押兩個月，並禁止接見通信。

專案小組於今年1月在徐漢的辦公室內找到2700萬元現金，法官審理後認為徐漢涉犯貪汙治罪條例第4 條第1 項第3 款購辦公用器材、物品、浮報價額及舞弊罪，同條例第4 條第1 項第5 款對於違背職務行為收受賄賂罪、同條例第5 條第1 項第3 款對於職務上行為收受賄賂罪等。

法官認為徐漢有逃亡之虞，並與其他共犯勾串或串證之虞，有羈押的必要，橋院於今年5月26日，依刑事訴訟法第101 條第1 項第2 款、第3 款規定諭知羈押在案。

由於徐漢的羈押期間即將屆滿，經法官訊問，徐漢仍矢口否認犯行，法官訊問陳姓與黃姓等共同被告共19人，及訊問36名證人後，以及審閱監視器畫面等多項物證，且徐漢在移送橋院時，在囚車上還要求同案被告更改口供，陳姓被告對此指證明確。法官認為徐漢有勾串共犯與證人之虞，因此裁定延押。