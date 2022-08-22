國家通訊傳播委員會（NCC）提《數位中介服務法》草案，經各方輿論反彈後宣布暫緩公聽會。前立委郭正亮今(22日)在《新聞大白話》節目指出，《中介法》的問題在於包山包海，各部會都能介入管制言論，如此重大的法案，行政院竟推說「不知情」，似把責任都推給NCC主委陳耀祥自做主張，這是絕無可能發生的事情。

郭正亮表示，「因為以前大家針對的是色情、詐騙，如『Deep Fake』那個照片給人家亂貼嘛，以前朝野立委都提過類似的案子，這個本來就要管制，這我也同意啊。那國外比較多是針對仇恨言論，那個也有網路做一定管理的必要。但重點是這次《數位中介服務法》包括的範圍實在大到嚇人，各種違反公共秩序、安全、健康，各部會幾乎都可以說『不』啦，對相關的言論只要有意見，就可以向法院提出申請，要求下架等等。」

「我們現在是在討論它要管理的範圍。」郭正亮說，「因為你如果是針對犯罪的行為，如色情、詐騙，或明顯不符合普世價值，像仇恨言論，這個大家沒有意見，立法嘛，可能也包括族群歧視，這種你要立法我都沒有意見。可是你現在是健康，喔，我們連BNT都不能討論？到時候衛福部就跟我們有不同意見等等。」

郭正亮強調，「還有剛剛羅秉成羅大人也講了一段：『行政院不知道這件事，行政院法務沒有看到這個法』，那你的意思是我們NCC陳耀祥竟然敢自己做主意啊？立了一個《數位中介服務法》，你認為有這個可能嗎？這麼重大的法律，牽涉到各部會都可以介入來說『不』的法律，NCC是突然腦袋發燒，陳耀祥主動起草邀大家來開公聽會？然後你行政院都不知道？行政院都沒有人看過草案？這說給誰聽吶！」

「你要跟我講那技術細節說『我們行政院法務沒有這個程序啦，會是先去送那個程序』。」郭正亮指出，「這個就算你講的對啦，你說這個法案事先行政院都不知道？這有可能嗎？你用常識去想，陳耀祥哪一天突然之間發這個想，要把各部會的權力都納進來說『網路相關的言論我要做管理』，陳耀祥會幹這件事？拜託咧啦！這哪有可能？這沒有任何高層說『這個問題大家要處理』？」

郭正亮表示，「不然陳耀祥去查相關的言論，一定參考各國現有的法律嘛，現有的法律大部分是仇恨言論等等嘛，怎麼會這樣包山包海，各種內容都在裡面？你認為NCC會這樣發神經，把要管理的對象包山包海，包括所有的項目，然後你去推說『這完全是NCC陳耀祥的idea是不是』？羅秉成是這個意思耶！意思就是說『我們行政院對重大法案都沒有列管』的啊？NCC只要覺得有必要，它就開始寫法案，寫出草案，就可以自己去辦公聽會？」

「我現在才知道我們行政院這麼自由民主啊？這敢有可能？拜託好不好！」郭正亮說，「一個政府不可能是這樣管理的，它一定會認為哪幾個法案特別重要，所以你要到行政院做個報告，那你就往前走嘛，這行政院不可能不知情的！」