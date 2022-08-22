NCC是獨立機關？國家通訊傳播委員會（NCC）提《數位中介服務法》草案，被質疑戕害言論自由而受到各方反彈。臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，NCC在6月29日就公布《中介法》，而行政院發言人羅秉成在公布的6天前，就在報導中對法案裡的4大類假訊息侃侃而談，連綠營律師黃帝穎都說得上話，質疑：「行政院真的沒有參與甚至主導這個法案的擬定嗎？」

逆風的烏鴉今(22日)在臉書問：「數位中介服務法真的只是要防範情色和兒少不宜嗎？」他指出，「蘇貞昌對數位中介服務法踩剎車，還要NCC多多溝通。民進黨上下也開始營造一個氣氛，說他們要推這個法，主要針對的是情色、兒少或者deepfake這種不當資訊。但實情真的是這樣嗎？」

他點出時間貓膩：「僑委會的官網在今年6月23日曾刊登這樣一則新聞，談『數位通訊傳播法』。這個法，也是『數位中介服務法』的前身。NCC公布數位中介服務法的時間是6月29日，也就是說就在這篇報導的短短6天後，法案就端出來了。很可能，在這篇報導寫就的時候，法案已經寫好了。」

他並提到羅秉成竟對獨立機關NCC提的法案侃侃而談，「而這篇報導第一個採訪的對象，就是行政院負責法制的政務委員兼發言人羅秉成。在這篇報導裡，羅秉成針對此法，特別談到『假訊息』分成四類，第一類是大外宣，第二類是小粉紅，第三類是內容農場，第四類是在地協力者。」

行政院發言人羅秉成。（行政院提供）

烏鴉也提到，「在法制化上，羅秉成也有具體建議，他說行政院持續關注各國相關做法，也包括修法的情況，例如英國提出的『線上安全法』，與我國的『數位通訊傳播法』相關，研議能否在網路治理上制定抑假規範，希望透過自律、他律、法律『三律共管』，多管齊下，協力破除『真假難辨』的社會困境。」

而且竟然連綠營律師都說得上話，「同一篇報導裡，很具代表性的綠師黃帝穎說，現行法律不足以防制假訊息的製造與散播。他的重點，還是放在羅秉成說的那些對象上。他進一步建議，數位通傳法要規範平台業者『內容涉及犯罪或錯假提出糾正、下架移除機制，若未改善，可處行政罰』。」

烏鴉質疑行政院根本有主導法案的嫌疑，「回過頭看，數位中介服務法草案不少條文都直接說自己參考了英國的線上安全法，而且從範圍看，羅秉成、黃帝穎的談話都是重點。黃帝穎也就算了，羅秉成的代表性應該不用多說了吧？行政院真的沒有參與甚至主導這個法案的擬定嗎？我不認為如此。」