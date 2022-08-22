《中介法》喊卡玩假的？國家通訊傳播委員會（NCC）推出《數位中介服務法》草案，內容被質疑是「全面控管網路」，在輿論炸鍋下行政院踩煞車。但臉書粉專「工程師看政治」指出，民進黨政府只是「以退為進」，回顧公投法、漲電價、自費醫材上限等，都是先暫緩再突襲實施，根本原因都在國家領導人只會講漂亮話，實際的行為卻完全相反。

他指出，「輿論炸鍋之後，蘇貞昌踩煞車，NCC暫緩續辦公聽會，民進黨發文澄清『NCC沒有強推數位中介法』，甚至反咬別人，說國民黨/民眾黨也曾支持相關法案，而蔡英文又是一聲不吭，每次她只要遇到扣分項目，就會安安靜靜不說話，柬埔寨是如此，釣魚台是如此，這次中介法也是如此。」

問題還是選民誤信執政者，「如果要說誰的判斷力有問題，2020年明明看到那麼多國家災難，還把政黨票投給民進黨、總統票投給蔡英文的人，問題可能還更大，近兩年以來的各種大型災難，包含疫苗、快篩、3＋11、紀錄封存30年、再到今天的中介法，原因都在2020的決定，我們如今是在承受後果。」

如公投法就曾搞「以退為進」招數，「回過頭來，NCC暫緩公聽會，不代表危機已經解決，『以退為進』是黨常用的招數，還記得公投法嗎？他們的做法，是先放出『連署附身份證』＋「公投脫鉤大選』，讓外界吵一陣子之後，再把身份證的部分拿掉，看來是退了一步，其實是達成了脫鉤大選的目標，而退的那一步根本不算退，因為連署本來就不該附身份證，這條件連提都不該提。」

還操弄民眾心理，「漲電價也是類似的手法，先放消息暗示全民都會漲價，之後再說漲價的只有工業與大戶，先對民眾做心理剝奪，之後再取消動作，就會讓人覺得『剝奪』變成了『恩惠』與『給予』，於是輿論無甚反應，但工業與大戶卻成為錯誤政策的代罪羔羊，表面沒受害的民眾還會冷冷看戲，不會幫受害者說話。」

手法無非都是先暫緩再突襲，「還有，自費醫材上限，當初遭到清一色反對，也是先暫緩，最後再突襲實施，結果還是什麼事都沒有，包含最聰明的醫生們在內，支持者還是支持，黨還是黨，神還是神，信仰完全不變。只要選舉會贏，黨真的沒有什麼好怕。」

他呼籲千萬別聽表面的漂亮話，「蔡英文曾說『第一次聽不見，大聲一點；如果第二次再聽不見，你可以更大聲一點；第三次再聽不見的時候，你可以拍桌子。』，有人說『當年的她真好，希望她再回到過去的樣子』。我想說，別誤會，她一直都是這個樣子，話說得漂亮，不代表她就真的這樣想，只有實際的行為，才定義了她的想法。大聲再大聲，千萬別當真。」