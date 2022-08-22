藝人許維恩的外公有荷蘭血統，五官相當深邃，是演藝圈中有名的混血美女。許維恩去年3月認愛小6歲的男星王家梁，小倆口5月即宣布求婚成功，並浪漫在去年11月11日、許維恩迎接40歲生日時登記結婚，她在採訪中透露婚禮可能辦在今年年底，近日王家梁PO出陪老婆試婚紗的照片，掀起網友討論。

王家梁今（22）日發文隱晦表達：「正在進行一件大事，每次踏進這裡，都被幸福泡泡圍繞著，心裏開始甜甜的，幸福」，王家梁曬出多張照片，他對著鏡頭自拍，身後是穿著婚紗的許維恩，意外捕捉到她試婚紗的一面，寵妻的王家梁蹲下幫許維恩拍照，照片中許維恩穿著唯美的水鑽純白婚紗，深V的造型露出雪白東西半球和大片香肩，風格充滿貴氣，不僅如此王家梁還PO出婚紗的細節，裡裡外外都看得很仔細。

不少網友猜測婚禮是否選定這件禮服，也不忘留言稱讚：「太美了啦」、「這件事真的非常的大！恭喜啦」、「你們終於要辦婚禮了」、「女神穿上去特美」、「好看好看」、「好期待」。

今年許維恩透露婚後兩人曾積極求子，嘗試過試管療程失敗，原打算再嘗試，卻碰到王家梁確診喊停，讓許維恩心情一度跌落谷底。而現在夫妻倆調整好心態，不再把生子當成一定要達成的目標，而是走順其自然路線，2人也悄悄籌備年底婚禮。