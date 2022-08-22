汪小菲與大S於去年離婚，此前被爆料在婚內出軌張穎穎，離婚後更是被多次拍到同進同出畫面，但至今仍否認戀情。汪小菲日前深夜醉酒直播，和網友們聊起心事，眼尖網友卻發現他的臥室床頭竟然掛著婚紗照，引發外界諸多揣測。

汪小菲於日前滿臉通紅在社群平台開直播，眼神迷離的他疑似喝了不少酒，和2萬網友大聊心事，但讓網友炸鍋的並不是他在直播中所分享的生活感悟，而是在他直播的背景中，疑似擺在床頭的1張婚紗照，因為該照片較為模糊，起初網友們懷疑該照片是與張穎穎的合影，便詢問「那張照片是和張穎穎的結婚照嗎？」使不少網友猜測汪小菲是否與新歡秘密結婚。

但隨後又有人挖出該張照片極為相似的原圖，原來擺在床頭的照片是汪小菲與大S在三亞拍攝的婚紗照，照片中2人穿著白色衣服，汪小菲緊緊摟著大S，並親大S的頭髮，讓人感歎昔日的甜蜜，而離婚1年還留存大S 的照片，更引來網友調侃他不忘舊愛，「是餘情未了嗎？」、「還是忘不了大S」。