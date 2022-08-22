現年30歲演員王大陸與小3歲馬來西亞歌手蔡卓宜，2人合作戀愛綜藝《怦然再心動》結緣，去年5月2人被拍到在街邊熱吻，疑似戀情曝光，此後這對甜蜜情侶多次被捕捉約會畫面，但兩人從未公開回應該傳聞。昨（21）日，蔡卓宜以一身休閒裝扮現身機場，包上掛著帶有緋聞男友王大陸照片的小玩偶，網友忍不住喊，「都被拍到6次了，為什麼還不官宣？」

蔡卓宜於21日現身長沙黃花機場，她頭戴卡其色棒球帽，白色深V衛衣搭配棕色長褲非常養眼，側背棕色包包，但最引人注目的是棕色包上掛著的印著王大陸照片的可愛小熊玩偶，不少娛樂博主和網友紛紛留言，「趕緊官宣吧」、「這是公開了嗎？」、「甜爆了」、「這是眾所周知的秘密啊！」

日前王大陸參與錄製陸綜《披荊斬棘2》，節目中王大陸問張雲龍是否已婚，沒想到被反將一軍，只見張雲龍反問他，「你快（結婚）了？」王大陸頓時間驚慌失措，被反殺的他著急溜走，這個片段讓不少觀眾聯想到他與蔡卓宜是否好事將近。而早在今年過年時，小兩口就被傳出結婚傳聞，王大陸、蔡卓宜與吳尊、劉畊宏等人相聚過年時，大家玩「撈起」賀新年，在座每個人都起身、手拿筷子攪拌食材，還要邊撈邊說吉祥話，但輪到蔡卓宜時她一時語塞，吳尊則立刻面向蔡卓宜、王大陸脫口說出「早生貴子」。不論是友人脫口而出的話語或是兩人被拍到的約會畫面都指向2人陷入熱戀，網友瘋喊「好甜蜜」，也期待2人早日官宣。