「小班」班艾佛列克（Ben Affleck）與「翹臀珍」珍妮佛洛佩茲（Jennifer Lopez）於2021年上演世紀大復合，2人在拉斯維加斯大婚後，旋即赴巴黎度蜜月，這對夫妻1連3天的奢華婚姻於本周登場，豈料小班母親克莉絲突爆意外，不慎於婚宴場地內摔倒、腿部受傷，隨後緊急送醫搶救，幸好目前人無大礙。

據外媒報導，這對夫妻的世紀婚禮在即，雙方親友陸續前往小班的喬治亞州豪宅莊園，準備迎接一連3天世紀婚禮的到來，班的演藝圈好友麥特戴蒙已攜妻抵達，婚宴中不少重量級賓客讓這場婚宴相當耀眼。

未料，在婚禮前小班母突遇意外，不慎跌落在豪宅莊園內導致腳受傷，小班與珍妮佛緊急送媽媽到醫治療，小班夫婦被目擊出現在醫院門口，2人臉色沉重，小班在等候開始抽煙，似乎在煩惱婚禮舉辦前突來小插曲。萬幸的是小班媽傷勢不嚴重，人無大礙並坐輪椅出院。

此外，日前歐美八卦刊物爆出2人婚姻狀況藏隱憂，珍妮佛渴望高曝光婚後幸福生活，幾乎所有行程都不放過，而小班卻對此很無奈，還被拍到落淚畫面；也有傳聞指翹臀珍在班媽心目中不及前兒媳珍妮佛嘉納，昨天這對新婚夫婦、班嗎和班的長女被拍到一同逛街，婆媳的互動力克婆媳關係疏離、不和傳言。

根據外媒報導，班艾佛列克與珍妮佛的婚禮整場以白色為基底，在畫面中是在湖畔宴客，另一處還佈置不少白紫色的花奔，更看到工作人員不停的在現場穿梭。