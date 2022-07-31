在百年古蹟摘星山莊辦婚禮，搭配一旁的美景，氣氛非常好。（摘星山莊提供／張亦惠台中傳真）

新娘郭乃瑜與罹患大腸癌歷經11次化療的新郎陳先生，昨天晚上在十大民宅之首的摘星山莊舉辦婚禮，兩人為了此次婚禮仍不畏艱難堅持任何婚宴上的細節，在新娘子陪伴及支持下，終於順利完成，令人動容。

摘星山莊營運團隊表示，3個月前接到這一對新人前來拜訪並安排場地勘查，當時陳先生及郭小姐一同前來確認場地，兩人一見到摘星山莊便愛上這個地方，才知道原來這一對才子佳人是在2018年春季認識，並且因為一次的馬拉松締結良緣。

新娘子郭乃瑜提到，是因為慕名台灣十大民宅之首之名，希望可以藉由婚禮共同推廣古蹟，同時獲得這座將軍宅的祝福，也讓前來的賓客可以因此也認識到151年的古蹟摘星山莊，這次婚禮用台灣傳統總鋪師料理，讓賓客可以吃到精緻又好吃的台式桌菜，一起將這些文化傳承下去。

昨天一早各個團隊便進場進行各項場佈，婚宴料理邀請到高雄內門總鋪師「金葉摸油湯-辦桌文化工作室」，該品牌是由高雄內門知名總鋪師「翔龍筵席」第三代Sun所打造的辦桌品牌。

摘星山莊經營團隊指出，這座百年將軍府邸舉行婚宴，進行莊園總鋪師料理，是百年古蹟與總鋪師手路菜婚宴料理的結合，實踐生活中處處文化的美學，同時也讓台灣十大民宅之首摘星山莊為陳郭氏這對才子佳人獻上最美好的祝褔。