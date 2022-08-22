大陸女星戚薇是影視歌三棲明星，從選秀節目《我型我秀》出道後，發行專輯一展好歌喉外，更接連拍了多部人氣電視劇，出道至今累積超高人氣；2014年嫁給韓星李承鉉造成轟動，婚後他們恩愛形象深植人心，近日戚薇更準備待產生第二胎，不料卻遭網友指控直播賣假貨，在網路上引起熱議，近日該網友曬出機構鑑定書，判定該貨品非正品，讓戚薇再次發文：「仍然在取證中」。

近期一名網友在網上爆料，稱自己2月時在戚薇直播間買了白泥面膜，使用半年後和朋友聊起才發現面膜顏色不對，該網友使用化妝品真假鑑定APP判別，卻被判定是假貨，讓該網友決定公布此事，隨後「網友質疑戚薇賣假貨」關鍵字掀起討論，許多網友批評戚薇利用名氣賣假貨的行為相當惡劣。戚薇方則嚴正澄清該網友拒絕將商品召回檢驗，堅持要求戚薇方公開道歉並賠償，戚薇工作室更承諾：「如果確認此次商品為假貨，我方一定承諾假一賠十」。

近日該網友稱自己找到一家科研鑑定機構，將該商品送到機構檢查，經準確率99%的AI鑒別及5名資深鑑定師均判定其為「不符合正品工藝」，這讓「機構鑑定戚薇直播間賣假貨」衝上文娛榜熱搜第一，戚薇工作室在下午發文表示已經報警，一切等相關部門的調查結果，並曬出戚薇到警局報案的照片，戚薇本人也忍不住發文：「相關事件我們仍然在取證中，是哪家鑑定機構給我提前蓋棺定論的？可以跟我們和大家分享一下具體情況嗎？ 」

戚薇回應。（圖／微博）

戚薇工作室回應。（圖／微博）

不過不少網友在戚薇的留言區評論：「還在嘴硬呢 假貨也不是這一次了」、「賣假貨的，封殺吧」、「報警的不應該是被害人嗎」、「少來 用明星身份壓真相？」也有部份粉絲堅定支持戚薇「等結果！戚哥注意身體，好好休息」、「支持戚哥」、「理智一點，店鋪不是妳自己開的，妳無法保證店家發出的每一單都是正品」、「現在孕晚期，別太激動。」