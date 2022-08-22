是德科技（Keysight Technologies Inc.）宣布聯發科技選用其整合式5G New Radio（NR）裝置測試解決方案，以便在OTA無線通訊訊號測試實驗室環境中，驗證採用多輸入多輸出（MIMO）和大規模多輸入多輸出天線技術的5G裝置射頻效能。

利用是德科技5G NR裝置測試解決方案，聯發科技可設計、開發並驗證5G數據晶片（modem）平台，讓支援高資料傳輸速率的無線裝置，能夠建立可靠、高效能的通訊連接。許多裝置製造商使用聯發科技先進的5G數據晶片技術，來設計適用於智慧型手機、個人電腦（PC）、路由器、行動熱點和固定無線存取（FWA）的產品。

是德科技全球銷售資深副總裁Mark Wallace表示：「很高興我們的軟體導向式測試工具，能夠協助聯發科技擴充其實驗室測試功能，讓該公司能夠在5G創新和技術發展方面，始終保持領先地位。透過全方位的MIMO測試功能，以及率先業界應用的5G NR 3GPP第16版測試案例，聯發科技可迅速推出適用於遊戲、多媒體和高解析度直播等進階5G應用的晶片組。」

聯發科技無線通訊系統發展本部總經理黃合淇表示：「聯發科技持續與是德科技合作，加速推動先進技術的進展，推出多樣化的5G產品。是德科技平台協助聯發科技開發領先業界的5G數據晶片平台，推動5G裝置創新生態系統的成長。」

聯發科技使用是德科技5G網路模擬解決方案，準確地模擬真實的射頻頻道狀況，並自動驗證5G裝置是否相符於3GPP和CTIA等標準組織所制定的最新規格。該工具套件還支援主要行動通訊業者制定的營運商驗收測試（CAT）計畫。

是德科技的5G網路模擬解決方案將其通道模擬器、無線電通道建模軟體，以及小型天線測試儀，組合成一套整合式解決方案，讓客戶能在實驗室中進行MIMO OTA測試。