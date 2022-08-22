情侶愛愛真的要做好防護措施，否則可能導致雙方人生發生劇變。一名高三休學的女網友表示，她和男友都是基督徒，原本準備因為她懷孕而步入婚姻，最近男友卻常常對婚禮避而不談，甚至因為她偷吃一個布丁而離家出走，讓她不知該如何是好。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，她和大1歲的同校男友因為周日上教堂而認識，在她高一時相戀，高二時因為已經認定彼此、雙方父母也見過面，男友又答應畢業就結婚，所以她就勉強發生了關係，結果就這樣懷孕休學，並在備孕時準備結婚事宜。

沒想到最近男友開始刻意迴避結婚的話題，還因為原PO吃了一個布丁吵架，離家出走2周，「我只是吃他1個布丁有那麼嚴重嗎？」最後男友還因為這樣認為她很自私、想要悔婚，「現在我到底該怎麼辦？」

對此，許多網友紛紛回應「只想打炮不想負責的渣男」、「當他不愛你，連你呼吸都覺得很大聲」、「說畢業馬上娶妳這種鬼話妳也信，白話一點妳就是碰到個奧懶X還只想用爛藉口就能上妳的垃圾」、「布丁只是一個理由罷了，明擺著想射後不理」。