韓國男星陳泰賢和演員朴詩恩在2015年結婚，還攜手出演實境秀節目《同床異夢2你是我的命運》，是演藝圈模範夫妻檔之一；2020年後朴詩恩2次流產令粉絲都很心疼，今年初陳泰賢才宣布愛妻懷孕好消息，豈料，今（19日）他透露產檢時胎兒心跳停止，讓他最痛心的是「寶寶倒數20天就要出生了」。

陳泰賢和朴詩恩都很喜歡小孩子，2019年領養一個女兒後，而朴詩恩在2020年和2021年時都有懷孕，卻都不到3個月就流產，當時兩人坦言很絕望，但也喊話不會就此放棄，要繼續努力迎接新生命到來；終於在今年初陳泰賢宣布朴詩恩懷孕好消息，從兩人IG上看得出非常期待寶寶到來，甚至已經取好名字「泰恩」。

豈料，陳泰賢今日在IG透露壞消息，16日陪愛妻產檢時，才發現腹中胎兒已經沒有心跳，第三度得面對還沒出世的寶寶離開，兩人都十分難受，陳泰賢更表示，「再3個星期就能看到寶寶可愛的臉蛋，正確來說，他在倒數20天時離開，他原本將是我們的全世界，卻又沒露臉就走了」。

而陳泰賢只能在手術室外等待時，看到身旁的其他爸爸們，都是一臉期待又緊張的模樣，等著他們的妻子順利生產，讓他深深感受到人世無常；最後陳泰賢溫暖地告白愛妻，「最親愛的詩恩，這並非不幸，也不是任何人的錯，願妳別自責，9個月來辛苦妳了，現在就好好休息吧，無論別人怎麼說都沒關係，我愛妳」。