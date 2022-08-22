國家通訊傳播委員會（NCC）推出《數位中介服務法》草案，引發社會強力抨擊，NCC承諾，在向公眾充分溝通、取得社會共識之前「絕不強推惡法」。今（22）日國家兩廳院在臉書宣傳音樂會《先行：無框的靈魂》，不過被網友們認為正是在暗諷《中介法》，紛紛大讚兩廳院「有良心」。

兩廳院在臉書粉專「國家兩廳院 NTCH」發文表示，海頓、貝多芬、舒曼、布拉姆斯等數位音樂大家，正是因為透過創作回應時代，試圖打破時代背景設下的種種限制，並建構自己的音樂語彙向眾人倡議，所以才會被稱作先行者。

兩廳院貼出的照片可以發現，貝多芬是「本作品因違反為宮廷貴族創作的傳統而遭到刪除」，舒曼是「本作品因違反拿破崙的言論審查而遭到刪除」，德布西是「本作品因違反浪漫主義的和聲觀念而遭到刪除」，梅湘是「本作品因違反戰俘營中的思想禁錮而遭到刪除」，激似網友們諷刺《數位中介服務法》的造句「本文違反數位中介法已被刪除」。

對此，許多網友紛紛回應「不虧是座落在自由廣場上的兩廳院」、「不怕民進黨砍你們國家音樂廳的預算嗎？」、「兩廳院是吃了什麼，居然開起了綠天皇朝的玩笑，這可不是開玩笑的啊，我為小編的安危擔心」、「我太佩服小編的勇氣了」、「小編完全沒提中介法三字，不曉得一堆人在生什麼氣呢」。