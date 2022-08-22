中介法喊卡是緩兵之計？國家通訊傳播委員會（NCC）推《數位中介服務法》草案，但受到各界輿論反彈而宣布暫緩公聽會。前立委郭正亮今(22日)在《大新聞大爆卦》節目中指出，民進黨因萊豬公投過關自信爆棚，但《中介法》涉及言論自由這個民進黨創黨精神，所以至少今年選前不敢再強推，但選後有可能趕在過年前通過。

郭正亮表示，「爭議的是你要把它廣及所有的網路言論，只要行政機關各部會認為有不當，就可以去文叫法院要把它下架。那法院你幾乎可以預期一定塞爆嘛，法院哪有能力來處理這麼多舉報？那就是在去函舉報期間你就要暫停、管制，不然你這個平台就要處罰耶，最高可以處罰到1000萬！」

「重點是這麼重大的法律，NCC提的過程當中，一定要經過法務審查。」郭正亮說，「它要到行政院提報，因為它要辦公聽會，所以行政院的法務一定會看過，所以這個案子行政院不可能不知情，不然你怎麼能夠大喇喇去辦公聽會？我講白了就是，你行政院根本就想要試試水溫嘛！」

郭正亮指出，「如果爭議不大，這個會期就要過了啦！那會期過，趕上11月26日之前，搞不好總統立刻發布就生效了。」主持人馬千惠驚呼：「天吶！」郭正亮說，「本來就是這樣啊，我告訴你，我國審查法案都是如此，我辦公聽會，你大家沒有什麼大爭議吧？我就準備送院，送立法院。」

「然後立法院再列為優先法案，然後就表決了嘛！」郭正亮表示，「表決到總統那邊，只是她10天內公布嘛，所以搞不好11月26日前還來得及咧！還有一個月可以來搞你。所以這個事情當然是很嚴重，那這個東西你說國安會會不知道？行政院會不知道？國安會就廣義包括總統，所以這個沒有人會相信。」

郭正亮強調，「這個就是國安會、行政院認為台灣的網路言論它管不住，所以它想要有一個法源來管理嘛。那NCC是獨立機構？獨立個頭啦！獨立？中天是怎麼被禁的？中天不就是NCC，那個審查委員會怎麼選的？那個過程大家還不了解嗎？基本上NCC就是聽行政院跟國安會的指示嘛。」

「它就提那個草案嘛，它現在已經不敢講那個草案是誰提出來的，可能會被罵死啊！」郭正亮指出，「你怎麼提出這麼沒水準的一個草案？所以它現在也卡住了，因為它沒有想到激發的反彈如此之激烈。它們本來以為林智堅的論文也可以被抝過啊，自從萊豬也可以被抝過之後，就自信爆棚了啦！可是這一個為什麼特別激烈，包括綠營本身？因為言論自由是民進黨的創黨精神耶！你連自己的創黨精神都可以推翻，拜託！」

郭正亮說，「而且民進黨曾經全黨反對修《電信法》第9條，用的理由也是『影響言論自由』，你就知道言論自由是一個最高的你的政黨原則嘛，你連這個都可以妥協？所以人家才會說『那你對得起鄭南榕嗎』，現在是我自己難以容忍的『朕難容』吶。你如果這樣下去，你還要凸顯你是民主國家？笑死人了嘛！」

馬千惠問是否假暫緩、真強推？郭正亮表示，「我至少認為今年選前不會推啦。」馬千惠問如果今年選得很爛呢？郭正亮：「那是另外一碼，我認為會趕在過年的那個時候過。」