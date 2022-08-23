台南市22日發生震驚社會的殺警案，民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追查一起機車失竊案，慘遭逃獄1周的林信吾持利刃割喉狠殺並奪走警槍，警方在案發17小時後，於新竹將凶嫌林信吾繩之以法。台南市長黃偉哲今天上午與台南市警察局長方仰寧宣布全案偵破，黃偉哲等人也先默哀1分鐘，他說，偵破殺警案但沒有一絲喜悅，畢竟我們失去了2位英勇年輕員警！

黃偉哲、方仰寧上午8點半舉行記者會，黃偉哲在說明前，先率領全體員警向2名英勇殉職員警曹瑞傑、凃明誠鞠躬默哀1分鐘。他說，嫌犯在犯案後17個小時落網，警方全力緝凶，給殉職員警家屬一個交代，也告慰2位殉職員警在天之靈。

由於昨天殺警案發生後，警方一度鎖定有多項前科的陳偉捷犯案，昨晚10點，陳男到案喊冤「人不是我殺的！」排除涉案，也一夕逆轉引發熱議，「這是什麼烏龍情況？」方仰寧說，警方沒有提供相關嫌犯口卡，會檢討相關訊息的外洩。