選美小姐出身的港星朱千雪，擁有迷人電眼和甜美笑容，外表還曾擊敗邱淑貞、鍾楚紅等歷代港姐，被網友票選為「十大港姐冠軍」，之後改行做律師後，便逐漸淡出螢光幕，不過她的言行仍是焦點，26日她無預警在社群感嘆，10年間投入演藝圈的不容易，甫一出道時更曾40小時未睡，眼淚早已流乾。

現年33歲的朱千雪不只長相極美，私下還是一名超強學霸。她在2016年請假專心攻讀法律博士，並減少拍戲工作，後來2020年去律師事務所實習1年，如今她已是名執業律師，期間嫁給多金醫生老公吳昆倫(Justin)，近來她只偶爾去劇組客串，好險社群帳戶仍有經營，令關心她的粉絲仍能藉此得知她的近況。

朱千雪讀法律博士期間，嫁給醫師老公Justin(左)。(圖/朱千雪 IG)

近期，朱千雪在IG回顧出道以來的不容易，自從2012年她拿下港姐比賽的季軍名次後，用了4年時光去辛苦拍戲，這才體會到拍攝40小時不睡的辛苦；後來她又花4年半的時間去攻讀法律，讓她更能有效掌握時間；之後2021年，她到律師事務所實習，再次體會當新人的滋味，讓她人生歷練更加豐富，也不忘兼顧家庭。

朱千雪除在演藝圈客串外也會出席活動。(圖/朱千雪 IG)

朱千雪也感性寫下10年感言，她除了感謝好朋友和賞識她的伯樂，也對自己喊話凡走過必留下痕跡，「過往是因為有幸走上不同的路，才讓我能肯定自己現在做的每個決定。不知道10年後會變得怎樣，但必定是過往這些經驗成就出來的。」而事實上，朱千雪淡出螢光幕後曾說有意拍戲，只是需在她正職外的時間撥空，不過劇組拍攝本就不固定，因此不少人都認為眼下應仍無機會了。