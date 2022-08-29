一代性感女神邱淑貞，當年和富商沈嘉偉婚後淡出演藝圈，共同生下3位美麗千金，最知名的莫過於20歲大女兒沈月，遺傳自媽媽的美貌，常出席各大公開活動，被外界封為「最美星二代」，不過另外兩個女兒鮮少出現在螢光幕前，但三姊妹長相各有特色，近日二女兒的近照曝光，其長相激似年輕時的邱淑貞。

近期，二女兒沈日陪媽媽邱淑貞一同慶祝香港女星上山施鈉的生日，沈日不僅舉止乖巧、有禮，讓長輩們看得很是喜愛，一身清新氣質也很抓住大家的視線，可見她的一身打扮輕鬆、簡單，只穿了一件紫色上衣，雙眼炯炯有神，還在梳起高馬尾，露出精緻五官，讓人感受出她仍有一股青春少女味，充滿十足活力感。

邱淑貞(右一)、沈日(右二)一起出席女星上山詩鈉慶生會。(圖/上山詩鈉 IG)

據悉，沈日目前為18歲青春正好，陪同媽媽邱淑貞等人拍下珍貴合照，別具紀念意義；相較於會場中的盛裝打扮，邱淑貞只穿了件黑色素襯衫，就沒有其他裝飾配件，甚至於54歲的她臉上未施粉黛，五官一樣是亮麗動人、肌膚好到輕彈可破，果然被大批網友讚爆她的凍齡外貌，完全不輸同場的劉嘉玲、關之琳。

二女兒沈日偏好歐美風打扮。(圖/沈月 IG)

其實，沈日隨著年紀增長，她已越來越愛漂亮，不僅會看時尚雜誌學習化妝，還會模仿模特們的時尚穿搭，更曾經有知情人士指出，沈日從小就有表演慾，期盼能當上一名模特兒，和媽媽一樣在演藝圈發光發熱，結果被邱淑貞要求先以課業為主。