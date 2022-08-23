81歲的美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）22日宣布，將在今年12月離開政府公職。

81歲的美國白宮首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）昨（22）日正式宣布，將在今年12月離開政府公職，不過他表示自己還不會退休，將繼續工作啟發年輕科學家投入公職，他也坦言現在仍有一件事令他感到挫折，就是美國社會對於如何應對疫情處於分歧狀態。

綜合路透社、美聯社報導，在擔任公職長達54年後，有「美國防疫隊長」封號的白宮首席醫療顧問佛奇昨日正式宣布，將於12月卸下聯邦政府的工作。

現年81歲的佛奇於1984年起擔任美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長，自已故美國總統雷根（Ronald Reagan）以來，佛奇接續為7任美國總統擔任顧問，提供包含愛滋病、伊波拉病毒、茲卡病毒（Zika）、猴痘病毒、新冠肺炎等新興傳染病或反覆出現的傳染病相關建議。

自2019年底新冠疫情爆發以來，佛奇反覆上電視解釋疫情、出席白宮防疫記者會的形象深植人心，即便因防疫政策不同調、前總統川普希望社會回歸正常而被冷落，佛奇也持續公開呼籲民眾維持社交距離、戴口罩等防疫準則。

佛奇更因此成為保守派政治人物的攻擊目標，甚至收到死亡威脅，需要維安人員保護，他坦言不喜歡必須要武裝聯邦幹員保護他的感覺，「那不是一種開心的感覺。」

佛奇（Anthony Fauci）在川普執政期間受到冷落。（資料照／路透社）

佛奇說每天、甚至幾乎每一個周末都在校園、實驗室、醫院中穿梭，這樣長達54年，離開確實讓他感到又苦又樂，他形容自己所擔任的角色是「一生中的榮耀」，如今也是時候追求「職涯的新篇章」。

佛奇強調自己離開公職後並不會退休，仍會持續工作，他希望透過自己的經驗啟發年輕一代的科學家考慮投入公職。

他也坦承目前仍有一件事讓他感到沮喪，就是美國對於如何應對流行病仍相當分歧，「如果有一種情況是你希望有統一的方式，而且所有人為了共同利益而團結，那就是處於公共衛生危機的時候」，「作為一名醫生及科學家，我和我的同事有責任做對的事，做有科學依據的事。」

至於佛奇為何將離職時間訂為12月？他說要利用這段時間尋覓國家過敏與傳染病研究院的新任院長以及代理白宮首席醫療顧問，他也說希望幫忙因應秋天另一波新冠疫情。