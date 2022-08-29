一個人能在一件事情上堅持多久，往往決定他成就的高低。運勢命理網站《靈匣網》分析，生肖屬牛、狗、豬、羊者耐力強，遭遇挫折也能堅持到底，儘管年輕時吃了不少苦頭，但後半生能收獲滿滿，輕鬆享福。

▍生肖牛

生肖牛性格沈穩，無論做什麼事都能夠腳踏實地的堅持到底，不急於一時的收獲，只要認定了目標就會一直向前走。

生肖牛說話直接，從不拐彎抹角，所以很容易在言語上得罪別人，但發現能力不如對方時，他們就會吞下這口氣，忍到未來自己變得更強的時候再回擊。

▍生肖狗

生肖狗性格傳統、為人仗義，喜歡遵守規則，且無論面對什麼樣的困難，他們都會給自己堅持下去的理由，憑著這股毅力，他們也贏得朋友的尊重，以及同事的認可。

只要是生肖狗自己想做的事情，他們就會馬上付諸行動，從不會猶豫不決，更不會因為他人的不看好而改變自己的初衷，是耐力比較強的生肖。

▍生肖豬

生肖豬非常明智，做事也很有毅力，即使前方路途困難重重，但一想到心愛的家人，他們便能堅持到底。

在事業方面，生肖豬非常敬業，即便項目失敗了，對他們來說也不算什麼特別大的事情，永不服輸的他們會擦乾眼淚，繼續前進。

▍生肖羊

生肖羊很會掩飾自己的情緒，總是默默的努力著，他們喜歡不斷嘗試，不甘於平凡，並為夢想努力奮鬥。

生肖羊外表冷靜，一副與世無爭的樣子，其實內心充滿了不服輸的精神，有時甚至「一條道走到黑」，固執且不知變通，就算經歷大失敗也會堅持下去。