內政部23日舉行「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，行政院政務委員羅秉成（中）、內政部次長陳宗彥（左二）、法務部政務次長蔡碧仲（右一）及吐瓦魯、馬紹爾等2國大使共同進行啟動儀式。（陳怡誠攝）

內政部23日舉辦「2022年防制人口販運國際工作坊」揭幕儀式，行政院政務委員羅秉成、內政部政務次長陳宗彥、法務部政務次長蔡碧仲及吐瓦魯、馬紹爾2國大使出席，將共同研討人口販運相關議題，宣示打擊跨國犯罪行為。

羅秉成致詞表示，人不是奴隸，一個國家有沒有尊重人權，首要指標就是有無防制人口販運，此工作坊舉辦在柬埔寨人口販運猖獗的當下，極具意義。

羅秉成說，犯罪也有成本，但新型犯罪藉境外、特定勢力保護，透過網路張貼訊息，支付工具採用虛擬貨幣，隱密也提升金流查緝困難，甚至讓受害人被迫加入成為加害人，再再使人口販運產生急劇變化。 羅秉成強調，政府在短時間內形成專案，貫徹預防宣導、及時勸阻、積極救援、嚴格究辦，目前已有70餘名嫌犯、多個犯罪集團被偵查，一定要跨部會、跨領域乃至跨國合作，才能抑制打擊人口販運。

陳宗彥表示，台灣已連續13年被評為防制成效第1級的國家，面對此新型態犯罪，政府各部會已經動員起來，絕對會徹底打擊。

內政部說明，今年的工作坊探討議題聚焦於「疫情下人口販運之新趨勢及新興防制對策」、「數位科技在人口販運上所扮演之角色」及「對於人口販運犯罪所得之扣押及沒收」等主題，針對人口販運犯罪集團，以數位網路方式進行詐欺取財、誘騙出國逼迫從事違法行為、限制自由、剝削凌虐，甚至違法侵害進行器官買賣等新興犯罪手法及趨勢，邀集各國專家學者齊聚一堂，分享寶貴的實務經驗，並研討因應對策。