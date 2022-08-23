為了協助新北市企業與國際接軌，建立採購合作平台，新北市政府23日起連續2日於新板希爾頓，結合視訊與實體方式舉辦「2022新北市國際採購商洽會」。

市府經發局指出，今年度以5G及AIoT串聯「智慧觀光與零售」、「智慧車聯與電動車」、「智慧製造」、「智慧健康」及「金融科技」五大洽談主題，邀集國際買主及在台外商齊聚新北市與新北業者進行商洽，帶領企業擴大國際市場佈局、再創經濟新動能。

新北市長侯友宜表示，新北市政府主辦的國際採購商洽會系列活動至今已邁入第10年，累積了豐富的媒合經驗，同時也成為海內外業者採購的重要平台；今年再次齊聚國際買主與在台外商，以視訊與實體並進商談的方式舉辦商洽媒合會，總計邀集11國家46家海外買主、6家在台外商與逾百家國內業者商洽對接，依往年經驗推估至少創造約10億至15億元媒合成效。

此次採洽會為期兩天，總計邀請包含立陶宛、義大利、巴西、日本、韓國、新加坡、印尼、越南、印度及斯里蘭卡等11國買主參與，其中包含印尼五大電信運營商之一的Telkom Indonesia、日本七大綜合商社之一的住友商事株式會社等。

另外，經發局指出，今年也透過隸屬於韓國科學技術情報通信部（Ministry of Science and ICT）的全球元宇宙協會（Global Metaverse Technology Association），邀請5家針對元宇宙、金融科技及智慧城解決方案有採購需求的買主，與台灣業者進行對接，希望藉由本次的活動找到合作夥伴，布局全球5G和元宇宙應用市場。

經發局表示，新北將持續把廠商優秀技術及優質品牌推廣到全世界，協助業者建立持續經營與投資的信心。透過國際採洽會進行交流洽商，不僅協助企業將版圖擴展至海外，也讓國際業者看見新北市產業發展蓬勃能量，期盼促成新北與國際業者長期合作，共同重啟疫後產業新動能，開創疫後經濟新局面。