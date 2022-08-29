民進黨新北市長參選人林佳龍競選團隊猛攻新北市府社宅議題，今天舉辦記者會指，市府打算將土城、板橋社宅賣掉；新北市長侯友宜選舉辦公室發言人吳亮賢回應，新北市府早在今年六月已對外說明「沒有要標售」，除可規畫作社宅之外，也可提供給申請租金補貼的民眾，照顧對象更多元，期盼林佳龍團隊勿為了選舉捏造謠言，哄騙市民。

林佳龍競辦發言人李坤城表示，板橋、土城的社會住宅是前新北市長朱立倫就規畫的社宅，為何侯友宜現在卻要把它賣掉，侯辦今找了3名年輕人來當選舉辦公室發言人，但侯如果重視年輕人，就不應該賣掉社宅。

林佳龍競辦發言人何博文指出，建商已把「來青」炒到91萬，該案緊鄰板橋人口最多的地方，前面就是萬坪公園、三鐵共構的車站，這樣的好地方難道不值得給年輕人做為社會住宅嗎？

侯友宜競選辦公室指出，林佳龍過去賣出台中北屯區多達1萬2千坪的社宅用地，價格比同期周邊土地低很多，而2年後這被賤賣土地的隔壁已暴漲7成5。這些巨額差價都是林佳龍虧欠台中市民的債，「如今欠債的人不還債，落跑到新北市，還公開扯謊，根本是犯錯的人講話最大聲」。

侯競辦指出，看到林佳龍對於社宅政策，只有短短21個字，所謂四大建設，只是四大皆空的口號，林佳龍完全不了解新北市，不做功課就想來選舉，「眼睛看著新北市、心裡想著下個位置，整天呼口號說要支持年輕人，根本像是少數喜歡講大話哄騙年輕人的大人，最終只為了自己坐享其成」。