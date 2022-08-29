民進黨新北市長林佳龍今（29）日提出了「街角經濟」政策，年輕人創業時常苦於沒有資源，因此他以此政策助推產業成長，「協助青年勇敢飛翔」。同時他也提出要以「大數據」方便創業者了解市場動態需求，讓整座城市一起受益！

林佳龍提到，自己上周和「好初早餐」創辦人陳頌成先生及其父一起吃美味早點、聊創業故事，同時也分享他對街角經濟的願景，希望能扶持更多和他們一樣有熱情的青年，在新北創業生根。

林指出，青年有創業的衝勁、創意還有理想，但卻常苦於沒有足夠的資源支持，政府有責任成為築夢的推手，因此，自己提出「街角經濟」政策，來助推產業共同成長。同時他也保證，未來若擔任市長，自己將利用大數據分析人文區資料、劃分出生活圈地圖，提供創業者了解市場動態與需求，也讓消費者有更好的旅遊路線規劃，「整座城市一起受益」。​

最後林佳龍表示，美食是旅行中最享受的感官體驗，許多國際觀光客都是受台灣的美食吸引而來，未來若上任，自己也會利用新北市的美食優勢創造更多經濟效益，將城市特色、產業價值最大化，「不僅要帶領新北市大步向前，也協助創業的青年勇敢飛翔！​」