俄國輸油管營運商CPC周一說，從哈薩克經由俄羅斯的石油管線系統受損，讓歐洲能源供應再多添一層陰影。

CPC(裏海石油管線公司)處理著全球1%的石油出口，其最大股東是俄羅斯輸油管公司Transneft。CPC說，公司位於黑海終端站的3個繫泊點(SPM)，其中有兩個已經受損和暫停運轉，輸出能力已經受限制。

CPC說，由於水下套管和浮力罐的連接處受損，公司不得不暫停該兩個繫泊點的石油裝載工作。目前裝載工作僅由一個繫泊點來處理。

代表雪佛龍(Chevron)和艾克森美孚(Exxon)的TCO公司表示，它知道CPC在進行臨時維護工作。而由於計畫中的維護，TCO也調低了八月和九月的Tengiz油田的石油產量。

CPC說，計畫更換兩個受影響繫泊點的組件，並正在找尋一機構來進行該維修工作。CPC沒有給出具體時間表。

兩名知情人士告知路透，僅靠一個繫泊點無法達到正常產能的70%，將使哈薩克面臨不得不減產的前景。哈薩克是將CPC作為石油出口的主要途徑。