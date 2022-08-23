不只用獵奇口味創造話題，必勝客也玩搞怪創意，打破圓形比薩刻板印象，推巨大長方形的包裝盒(長100公分、寬32公分)、集結10種人氣單品，年初開賣贏得銷量佳績，近期正式宣布「一公尺派對巨飽盒」重磅回歸，甚至出動豪華加長禮車助陣。9月5日前訂購就有機會潮搭豪華加長禮車、享受夏日City tour聚會體驗，再抽派對神器Marshall Stanmore藍牙喇叭(價值1萬9500元)、智慧型投影機(價值6588元)等。

必勝客透露，這半年來陸續從官方社群等管道接到消費者敲碗回歸，於是讓「一公尺派對巨飽盒」復活，不過因為包裝材料實在太與眾不同，且方形比薩製作上較為耗費人力，因此巨飽盒只能採限時限量供應。這回必勝客花了一些時間籌備，趕在夏天再次推出此款派對神器，盡全力從上次的全台1萬份調高為全台1萬5千份，滿足年輕世代夏日派對、全家人出遊野餐、暑假親子同樂、年中多人聚會等餐點需求。

「一公尺派對巨飽盒」內含3個方形大比薩（所有經典口味皆可選擇，並新增2款新上市「煙燻培根手撕豬比薩」或「鐵板雙牛比薩」，不含期間限定新品）、2份必勝客獨家封烤技術料理出的紙包筆管麵或飯（選項新增5款口味加價換購），更囊括五樣高人氣熱烤副食，包含BBQ烤雞(8翅8腿)、薯金幣40個、德國芝心腸8個、麻糬QQ球(巧克力)8個、黃金和風鱈魚塊8個。餐點全長足足一公尺，高CP價只要1998元，號稱十人吃也很飽，在9月5日前透過「PK雙饗卡」APP訂購「一公尺派對巨飽盒」，再加贈原萃綠茶(1.25L)。

另外凡在9月5日前訂購「一公尺派對巨飽盒」就有機會參加豪華加長禮車搭乘體驗，還可邀請4位朋友同享，跟著豪華禮車一起去邊吃、邊玩，其次，為應援粉絲的派對需求，再加碼抽派對好物，包括Marshall Stanmore II Bluetooth藍牙喇叭、智慧型投影機。