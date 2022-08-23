拋射式電擊器彈匣內有兩根倒鉤飛鏢針，射中目標後難以自行取下，須請專業醫師協助。（邱立雅攝）

新竹縣警局開設訓練課程，指導員警使用新式警械，並採情境式教學。（邱立雅攝）

新竹縣警局為提升員警執勤安全，全面加強基層員警訓練，23日開設常訓課程指導員警們使用拋射式電擊器，可近距離鎖定嫌犯軀幹拋射，該拋射式電擊器有兩根倒鉤飛鏢針，嫌犯遭電擊後兩秒內倒地，可迅速在嫌犯無力時撂倒對方。近日發生台南員警遭襲擊殉職悲劇，新竹縣警局也希望透過訓練、新式設備，提升員警執勤安全。

政府今年採購新式警械拋射式電擊器，提供員警們可拉開距離而有效制伏歹徒，新竹縣政府近幾日也加強教育訓練，配合警械使用條例規範、國外案例以及實作來教學，現場員警們也對新式警械相當有興趣。有員警表示，使用拋射式電擊器，保持距離對執法安全有很大保障，不會導致歹徒直接攻擊。

縣警局訓練科介紹，拋射式電擊槍插上彈匣、開啟電源後，會有紅外線瞄準器，夜間射擊有LED照明燈，還有防搶功能，有效射程達6.5公尺、建議射程4.5公尺，可跟嫌疑人拉開距離，再使用前須口頭警告嫌疑人拋棄武器，若不聽從且持續攻擊員警，即可大膽射擊，不過該電擊槍僅能在同一人身上最多使用3次、15秒為限，避免造成嫌疑人傷亡。

該拋射式電擊槍最大特色是彈匣內有兩根倒鉤飛鏢針，訓練科總教官葉婉青表示，鋒利的倒鉤飛鏢針全數射中嫌疑人後，將會通過7.2公尺的金屬線傳導電力，產生攻擊力以及倒鉤針的穿刺傷。不過葉婉青強調，拋射式電擊槍使用完後要給嫌疑人必要的救護，因為倒鉤飛鏢針自行拔出恐皮開肉綻，須請醫師協助。

新竹縣警局去年獲配拋射式電擊器，受疫情影響暫停課程，近期才分批訓練，未料竟發生台南襲警案件，訓練科隨即安排情境教學，訓練員警盡速將新式警械上手。