汐止警方破門查獲詐騙集團。（警方提供）

汐止警攻堅破詐騙集團 救出遭囚禁5人

新北市汐止警分局昨（25）日獲報疑有人遭關押在汐止區鄉友街老舊公寓，員警前往探查，正在屋外四周觀察時，目擊屋內陳姓女子往窗外丟棄毒品，員警一把拉住陳女，並將陳女銬在鐵窗上，隨後破門進入查緝，當場逮捕9名詐騙集團成員並救出賣帳戶而遭囚禁的5名男女。

昨天上午9時許與汐止分局偵查隊幹員前往查緝，屋內39歲陳女驚聞警方上門，急忙到屋後把1包安非他命丟出窗外，當場被在外埋伏的員警撞見，一把拉住陳女手臂，並喝令屋內其他人開門配合調查，但屋內犯嫌不從，警方遂強行破門進入，逮捕35歲黃姓女子、陳女丈夫37歲柳姓男子、19歲李姓男子等9人，救出遭囚禁的61歲歐男、23歲邱女、28歲蘇男等5人。

警方調查，該詐騙集團以黃女為首，對外收購銀行存簿、提款卡用於詐騙洗錢之用，並以免經驗、高薪等話術吸引被害人上門求職，毆男等5人登門後即遭黃女控制行動，至少已被囚禁1、2天至數日。

警方查扣安非他命、銀行存簿、筆記型電腦、行動電話、電擊器、藍波刀、西瓜刀等證物，偵訊後依毒品、妨害自由、詐欺等罪嫌送辦。

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