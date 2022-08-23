行政院長蘇貞昌23日上午赴苗栗縣頭份市頭份國中主持新校舍動工典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣政府工務處長古明弘負責工程簡報。（謝明俊攝）

行政院蘇貞昌23日上午赴苗栗縣頭份市頭份國中主持新校舍動工典禮，當場應允再全額補足追加預算5千萬元。（謝明俊攝）

頭份國中增建新校舍將利用校內空地興建。（謝明俊攝）

協和基金會董事長林光清頒發獎金給頭份國中學生熱舞社。（謝明俊攝）

教育部長潘文忠與苗栗縣議長鍾東錦同台祝賀頭份國中新校舍動工。（謝明俊攝）

行政院長蘇貞昌主持頭份國中新校舍工程動土典禮

招生連續多年爆滿的苗栗縣頭份國中，因學區學生數持續增長，校舍嚴重不足，經行政院長蘇貞昌親赴視察決定補助興建新校舍，23日由蘇貞昌親自主持動土典禮。受到台南雙警命案發生，國內治安嚴重亮紅燈影響，23日在頭份國中典禮現場保護蘇貞昌的警力明顯增加2、3倍，警官2隊隨扈人員站滿現場嚴密監控警戒，讓喜氣的動土典禮會場增添不少肅殺氣氛。

據悉，依照慣例，過去只有總統、副總統蒞臨場所，才夠資格對到場採訪的新聞媒體實施新安檢查，以往國民黨執政時期，歷任行政院長蒞臨場所從未實施過新安檢查，但行政院長蘇貞昌上台以來，卻要求負責護衛的該管警察局實施新安檢查，安全護衛規制逼總統、副總統的特勤勤務，甚至隨扈警力也超過民進黨前後2任副總統，實所罕見。

台南市爆發雙警殉職的不幸事件，顯示國內治安確實亮起紅燈，結果，23日上午，蘇貞昌南下苗栗參加部立苗栗醫院及頭份國中新建校舍動工典禮，行政院長車隊行經路段，以及典禮會場，全部加強警衛規模，在高速公路單單是從苗栗到頭份路段，沿線有多達10部國道警察局的巡邏車在開導護航，動土會場單是警官2隊人員就超過20人，再加上苗栗縣警局出動局長及副局長以降警力數10人，讓與會人員感受到治安不佳的壓迫感。

頭份國中是苗栗縣近年少子化結果中，少數學校學生數持續增加的學校，並連續多年學生數超編200人以上，必須靠抽籤決定學生轉至附近其它學校就讀，顯示校方教學效果成效良好，家長爭先恐後將孩子送來。

在校舍不足下，頭份國中校長鍾萬煋向縣府爭取增建新校舍，行政院長蘇貞昌獲悉後，安排前往頭份國中視察後決定全額補助興建經費1億2千萬餘元，但因近年物價急速上漲，追加預算至1億7千餘萬元，原本增加費用是要由縣府自籌方式補足，但蘇貞昌在主持動工典禮中，直接應允由行政院全額補足，獲得現場全體人員掌聲鼓勵喝采。