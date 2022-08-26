吳依霖封刀4年，更破例為了公益大顯身手。（喜鵲娛樂提供）

知名髮型師吳依霖近日受國際知名品牌蘭蔻及ghd之邀，出席公益講座分享心情與專業技能，一路從台北﹑台中到高雄熱情參與馬拉松3天3場的公益講座，送暖不間斷，封刀4年的她更破例為了公益大顯身手，熱情的與講座現場的各地設計師分享心路歷程，期待為社會帶來更多正能量，「不一定要捐款才算公益，分享自己的經驗及專業，能為社會帶來一點點貢獻，便感到很滿足了。」

然而，髮型設計對吳依霖來說，從不只是單純的工作，更是體會人生的課題與生命故事的養分。過去曾因工作壓力龐大，讓她的健康亮起紅燈，因此本周出席北中南ghd乳癌防治講座時，和台下設計師們侃侃而談。她分享面對癌症病友時，如何造型吹整及保養假髮，也大力提倡髮廊可以提供整理假髮的服務，因為假髮如果長期沒有整理很容易變形崩塌，更正面的邀請與會講座的設計師們，今後都可以更大方的與客人表達自己可提供整理假髮的服務，多一點友善多一點關懷。

現場只見吳依霖老師談笑風生，謙虛地笑說：「我真的很久沒剪頭髮了啦，這陣子每天都在家瘋狂練習剪假人頭，而且我全身冒冷汗講話一直在抖。」惹得大家笑聲不斷，活動結束後老師也社群分享：「好久不見！吳依霖髮型師！」專業中不失幽默。

除此之外，本周也受蘭蔻之邀，至彰化家扶舉辦面對面講座，當她一看到講座現場螢幕顯示「心靈成長」時，馬上謙虛的說：「這樣太沉重了啦，大家有緣相見，我們可以放鬆的聊聊天，聽聽我們彼此的故事，只要有一點點的舒壓，一點點的收穫，那今天就值得了。」

現場一樣分享互動不斷，吳依霖也在講座最後感性的跟大家分享：「如果化一個妝，弄一個自己喜歡的髮型，或是煮一桌自己喜歡的菜可以感受到快樂，那就開心的去做，這些生活上的小事情其實都是愛自己的表現，不用很用力很激進，多一點點一些些就可以！」長年致力於公益推動的吳依霖，目前正積極籌備實體的公益義賣活動，她表示：「不管任何時候，我們都應該傳遞我們的愛心和力量！」