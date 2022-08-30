疫情圖示(新竹縣政府提供)

中央30日公布新竹縣新增816例確診案例，分別為398位男性、418位女性，年齡分布在0至89歲，12歲以下161位、65歲以上48位，確診者集中在18至64歲青壯年佔6成9。目前新竹縣居家隔離1159人，居家照護列管2911人，今年累計確診138153人。

新增確診者分布為竹北市354例、竹東鎮128例、湖口鄉100例、新豐鄉67例、新埔鎮38例、關西鎮19例、芎林鄉32例、橫山鄉17例、寶山鄉16例、北埔鄉14例、峨眉鄉5例、尖石鄉19例、五峰鄉7例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，9月3日上午8時30分至11時30分，由大安醫院醫護團隊在新竹縣婦幼館開設社區接種站，提供18歲以上莫德納及5到11歲兒童BNT疫苗各200位線上預約名額、出生滿6個月到4歲（未滿5歲）嬰幼兒BNT疫苗400位線上預約名額，另外現場也提供隨到隨打各50名。

大安醫院疫苗預約入口網：

https://www.da-professional.com/da/v/index.html

竹縣疫苗地圖:

https://prevention.hcshb.gov.tw/Covid19_Consultation.aspx？n=1007＆sms=9996

竹縣疫苗預約入口網:

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1060＆sms=10068

6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢:

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢:

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1057＆sms=10066