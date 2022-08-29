中央29日公布新竹縣新增798例確診案例，分別為336位男性、462女性，年齡分布在0至93歲，12歲以下161位、65歲以上51位，確診者集中在18到64歲青壯年佔6成5。目前新竹縣居家隔離1106人，居家照護列管3112人，今年累計確診137356人。

新增確診者分布為竹北市324例、竹東鎮150例、湖口鄉101例、新豐鄉69例、新埔鎮53例、關西鎮22例、芎林鄉22例、橫山鄉8例、寶山鄉27例、北埔鄉9例、峨眉鄉5例、尖石鄉5例、五峰鄉3例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局提醒，新竹縣52家合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所，持續開放嬰幼兒至成人各類疫苗1至4劑接種服務，符合資格民眾都可以就近預約接種。

竹縣疫苗地圖：

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竹縣疫苗預約入口網：

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6個月以上莫德納疫苗合約院所查詢：

https://prevention.hcshb.gov.tw/News.aspx？n=1040＆sms=10033

6個月以上 BNT 疫苗合約院所查詢：

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