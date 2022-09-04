疫情再升溫！新竹市4日新增1024例確診個案，此是繼6月底每日個案降至千例以下之後，2個多月以來第2次出現破千例情形，市府也籲請民眾盡速接種疫苗，保護自己也保護家人，而今年以來累積10萬8169例，居家照護者為6134人，居家隔離為1943人。

市府表示，根據指揮中心推估BA.5疫情將於9月中下旬達到高峰，預估每日確診人數約介於3至6萬人，而新竹市確診案個也從此波最低約2、300例，於8月31日首度再次升破千例，今天則是第2次出現千例以上情形，預估9月底前確診個案可能都還會上升。

市府提醒為降低染疫後中重症風險及MIS-C發生機率，請尚未接種基礎劑的6個月至5歲孩童，可至竹市特約醫療機構接種疫苗。

衛生局表示，為鼓勵學童盡早接種疫苗，市府推出「防疫模範生」疫苗獎勵活動，凡是18歲以下學童與幼兒，在9月30日前完成任1劑疫苗接種，無須額外登錄即可參加抽獎，獎項共有60組，包含最新的iPhone 14手機、平版電腦、藍芽耳機等3C周邊商品，鼓勵盡速接種疫苗，保護自己也保護家人。

衛生局也提醒居家照顧確診個案如需就醫，請先通知居家關懷中心（03-5320900），並依規畫指示以防疫車隊、同住親友接送、自行前往或確診者載送確診者等方式前往就醫，應全程佩戴口罩，避免與他人交談，報到時主動告知院所為確診個案。