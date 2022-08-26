台南兩名員警遭凶嫌殺害震驚社會，也讓家屬悲痛欲絕。但最令人無奈的是，民進黨政府的麻木不仁、毫無作為。犧牲的總是在第一線賣命的基層員警，而官員們雖祗知惺惺表態，卻總是占據高位穩若磐石。三年前火車殺警案，民進黨政府說得好聽，希望殺警是最後一次，還承諾改善員警裝備和資源，以及「要錢給錢、要人給人」。但當時民眾就很擔心會不會再一次「今天公祭，明天忘記」？結果民進黨政府果然徹底忘記。包括行政院長蘇貞昌在內，各種類似承諾如今宛如倒帶般再說一遍，對被害人與家屬實在情何以堪？

尤其這兩三年，警界經常熱鬧上演的就是高層宮鬥，高官們無心執政，而都在政治鬥爭。先是蘇貞昌因為警界人事槓上內政部長徐國勇；接著內政部長與警政署長互鬥；再來就是新上任號稱蘇系愛將的署長，無視治安需求與警務專業，祗知上行下效追逐鎂光燈，祗想用大內外宣掩飾問題。以柬埔寨打工詐騙案為例，竟是拿著招牌在機場站崗拍照，祗想找鏡頭做藝人網紅的事？把治安和救援公務丟包民眾？讓民眾做政府該做的事？民進黨高官們除了尸位素餐、安插人事外，就不能做做正事嗎？請問：保護員警或人民的事，究竟做了那樁？

這不離譜嗎？能夠事前預防的事情不去做，年輕生命的隕落只換來官員兩滴眼淚，人家辛辛苦苦把孩子撫養長大，哪是官員的眼淚可以解決的！

我自己就是警察子弟，讓人傷心的是，過往警界並不是這個樣子。試問，基層員警在第一線衝鋒陷陣，他的安危，政府有沒有充分考量？火車警察命案催生政府承諾購置拋射式電擊槍，但只採購四千多組，審計部110年度總決算審核報告更指出，截至2021年9月底，全國員警不到一成有拋射式電擊器射擊經驗，且訓練用卡匣尚缺3萬4584個，才能達成每人至少射擊1次的完訓資格。

這種敷衍了事、虛應故事的作風，就是民進黨的政績嗎？員警不也是中華民國國民，同樣享有一樣公平對待的權利嗎？為什麼把他們放在最危險的前線，卻不給他該有的資源！

再舉外役監為例，大家都知道外役監就是豪華監獄，僧多粥少，爭取者眾。因此我與蔣萬安 、林奕華、林為洲、 吳怡玎等立法委員，早在2020年提案修正外役監條例，主張累犯、家暴、犯貪污治罪條例，或透過網路散布、販賣猥褻影像的受刑人不得享受外役監優遇，但遭民進黨的國會多數悍然封殺。

結果從法務部統計數字顯示，外役監人犯比例最多的是詐欺犯，其次是貪污犯，排第三的居然是涉犯槍械條例的犯人。這次悲劇再一次驗證民進黨政府不論是非及政治掛帥的惡習，不問提案有沒有道理，就是不讓在野黨提案過關？祗知私相授受？凡事政治化？

至於重啟死刑更是荒唐，死刑從來沒有廢除，又哪來的「恢復死刑」？問題就出在綠色政權藐視法紀和拒不執行！否則，如今不還有30幾個死刑犯？為什麼不執行？裡面不是還有三名殺警罪犯沒有執行嗎？政府該做的事去做好就好了，不要甚麼事都推給修法。法官判死刑政府又不執行，廢死團體又會圍攻法官，不是嗎？

尤其，內政部長等高官居然還敢要員警直接開槍，姑且不論開槍後報告，長官是不是會真的挺，全力做好因公涉訟的警察後盾？以蘇內閣公布兩張錯誤的犯嫌照片為例，如果有人聽信部長的話，對該二名錯誤公布嫌犯開了槍，後果誰來負？如今，綠營高官們除了話術治國、黑箱作業、搪塞狡辯外，究竟還知道什麼？

（本文作者為立法委員）