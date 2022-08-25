行政院今（25日）開行政院會，發言人羅秉成轉述行政院長蘇貞昌裁示說，總統日前指示將朝「邊境開放」方向努力，指揮中心8月22日已調升每周入境總量為5萬人，此外，自9月1日起65歲以上長者發放5劑免費快篩，近400萬名符合資格者可到健保藥局、衛生所領取。

蘇貞昌表示，BA.5變異株已經成為全球的主流株，鄰近國家傳播風險升高，日本7天確診病例平均值均超過20萬例，韓國單日確診近14萬例，由於台灣正值暑假、人流增加、邊境管制逐漸鬆綁，國內新增病例數小有回升，近一周比前一周上升約7.7％，北部增加情形較為明顯，既然是朝邁向正常生活的最後一步、必經之路，腳步不停歇、審慎以對。

蘇貞昌說，總統日前指示將朝邊境開放方向努力，指揮中心8月22日已調升每周入境總量為5萬人，以因應9月開學將至，因應國人及境外生返台需求，指揮中心及交通部持續盤點防疫量能，彈性調整邊境措施。

此外，高中以下（含幼兒園）自9月12日起、大專院校自開學日起，將實施校園防疫新制，以確診者個案為核心，加強同班師生或密切接觸者快篩，不再進行全班同時停課，兼顧校園安全、確保學生受教權，積極辦理入校施打疫苗作業。

蘇貞昌表示，為使65歲以上民眾有症狀能盡快篩檢、確診儘早用藥，降低重症發生率，9月1日起發放5劑免費快篩，近400萬名符合資格者可到健保藥局、衛生所領取。

蘇貞昌也提及，經濟部日前公布7月零售業營業額3559億元、年增17％，餐飲業營業額748億元、年增近76％，成長幅度再創新高，顯示國人恢復正常生活、國內活動熱絡、百工百業復甦中，請各部會督導所屬，力求在防疫、經濟間取平衡，讓國人生活更好。

衛福部補充說，經評估疫情趨勢、入境需求及國內醫療防疫量能，逐步調整邊境管制措施，目前已放寬轉機規定、取消持2日內COVID-19 PCR報告、調升入境總量為每周5萬人次等，並自9月1日起入境檢疫後4天自主防疫可返家1人1室，同時持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。