冷氣開了還是無法消暑，究竟問題出在哪裡？大陸一名女子因為冷氣不涼，居然一氣之下直接在同一間房內又多裝了一台冷氣，不只冷氣師傅直說第一次碰到，畫面曝光後也讓許多網友看傻眼，直說「有問題的可能不是冷氣」。

根據陸媒《星視頻》報導，湖北有一名女子開了冷氣還是無法消暑，總覺得房間內高溫難耐，懷疑是因為冷氣老舊「製冷效果不好」，沒想到她竟突發奇想，決定在原本就有冷氣的房間裡額外多裝一台，而冷氣師傅才一進到女子房間，馬上就察覺到冷氣總是不涼的原因。

女子覺得冷氣不夠涼，直接花錢又安裝了一台。（圖／翻攝自星視頻微博）

從影片中可見，女子房間內的冷氣出風口對著床吹，但女子疑似怕被蚊蟲叮咬，在床外面加裝了一個巨大的粉紅色蚊帳，厚實的紗廉一蓋起來，不僅蚊子進不去，連冷空氣都有可能被阻隔。

女子房間內的擺設曝光後，許多網友懷疑是蚊帳擋住了冷空氣。（圖／翻攝自星視頻微博）

冷氣師傅表示，第一次看到有人在一間小房間內裝兩台冷氣，且冷氣還是一上一下地安裝，實屬罕見。影片一出後也引起微博網友熱議，紛紛留言表示，「有沒有想過是自己的問題，不是冷氣的錯」、「這個床不熱才怪」、「會不會是蚊帳密封性太好了」。