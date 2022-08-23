冷氣開了還是無法消暑，究竟問題出在哪裡？大陸一名女子因為冷氣不涼，居然一氣之下直接在同一間房內又多裝了一台冷氣，不只冷氣師傅直說第一次碰到，畫面曝光後也讓許多網友看傻眼，直說「有問題的可能不是冷氣」。
根據陸媒《星視頻》報導，湖北有一名女子開了冷氣還是無法消暑，總覺得房間內高溫難耐，懷疑是因為冷氣老舊「製冷效果不好」，沒想到她竟突發奇想，決定在原本就有冷氣的房間裡額外多裝一台，而冷氣師傅才一進到女子房間，馬上就察覺到冷氣總是不涼的原因。
從影片中可見，女子房間內的冷氣出風口對著床吹，但女子疑似怕被蚊蟲叮咬，在床外面加裝了一個巨大的粉紅色蚊帳，厚實的紗廉一蓋起來，不僅蚊子進不去，連冷空氣都有可能被阻隔。
冷氣師傅表示，第一次看到有人在一間小房間內裝兩台冷氣，且冷氣還是一上一下地安裝，實屬罕見。影片一出後也引起微博網友熱議，紛紛留言表示，「有沒有想過是自己的問題，不是冷氣的錯」、「這個床不熱才怪」、「會不會是蚊帳密封性太好了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。