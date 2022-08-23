國人赴柬埔寨打工詐騙、人口販運案頻傳，屏東縣警局刑事警察大隊接獲通知，有7名國人23日搭機自柬埔寨返台，返台國人有人稱沒有遭到綁架，家人支付的是「工作違約賠償金」而非贖金，但也有人說是遭友人丟包詐騙，還有人是因業績掛蛋，最後被公司放棄，只好返台。（陳麒全攝）

國人赴柬埔寨打工詐騙、人口販運案頻傳，屏東縣警局刑事警察大隊接獲通知，有7名國人23日搭機自柬埔寨返台，返台國人有人稱沒有遭到綁架，家人支付的是「工作違約賠償金」而非贖金，但也有人說是遭友人丟包詐騙，還有人是因業績掛蛋，最後被公司放棄，只好返台。

7名國人23日下午搭乘中華航空CI-862班機從柬埔寨金邊返台，班機在下午3時6分抵達桃園國際機場，航警局表示，原本通報有該航班有10人返台，但有3人因故延誤未搭上班機，因此只有7人順利回到台灣。

警方表示，返台的7名國人之中，有4人是來自屏東，家屬在看到新聞報導後，因擔心安危有前往警局報案，4名國人在返台後，也同意協助調查，由航警局刑警大隊陪同依正常程序通關入境，隨後被帶往航警局，完成人口販運被害人鑑別程序後，再由屏東縣警局刑警大隊帶回屏東。

另外來自他處的3名國人，因家屬並未報案，在協助警方調查後，已自行前往防疫旅館。

警方表示，現場還有1名來自彰化的國人，在下機後，看到航警在協勤，自行向警方表示遭詐騙，也同意協助調查，將在完成檢疫手續後一起帶往航警局。

返台的一名女子表示，自己是在7月底時，由在柬埔寨的朋友透過網路招募，出發搭機那天，一行共有10多人前往柬埔寨工作，抵達當地後，隨即被帶往山上，她被分配到用電腦輸入資料的工作，這段時間只領到300元美金，沒有拿到其他薪水，期間仍能使用手機與家人聯絡，也有向家人報平安，並沒有被虐待、毆打等情事。

該名女子指出，最近聽到很多人都回台灣，家人看到新聞報導，也擔心安危要求她趕快回家，所以幾人才決定返台，她們也自認並沒有遭綁架，家人支付的金額是「工作違約賠償金」而非贖金，用以支付在柬埔寨期間當地住宿、開銷等費用。

不過也有男子表示，當初是朋友邀約前往柬埔寨工作，主要也是招募台灣人前往柬埔寨，但因為工作月餘，都沒有招募到新人，業績一直掛蛋，最後被公司放棄，只好返台。