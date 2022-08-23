因應司法院大法官會議解釋，要求輪班制公務員每日服勤不得超過12小時、換班時至少休息11小時，將影響偏遠地區或人數較少的派出所員警執勤；因此，南投縣警局規畫將偏遠地區派出所整併為合署辦公、聯合執勤，以符合法律規定。

南投縣面積遼闊，很多派出所位於偏鄉，提供民眾急難救助等五花八門的服務，更是穩定治安的重要力量，目前，警方尚未確定整併實施日期及方式，但已有傳聞將「裁撤派出所」，造成民眾議論紛紛。因此，警察局長黃永志陸續在各警分局轄區，向民眾說明與溝通，並且強調不是裁撤派出所。

南投警分局副分局長李政昌指出，轄內南投市及名間鄉共計有鳳鳴、新佳、赤水、崁峰及永和等5個派出所，因夜間需輪服值宿及各項勤務，員警每日服勤時數都超過12小時，因此將合署辦公，以聯合執勤方式編排勤務，不但能增加巡邏密度、提升執勤安全，員警勤休及服勤時數也能夠符合規定。

黃永志表示，部分派出所採取合署辦公，聯合執勤方式，是重新調配警力，保障員警有充分休息時間，避免過勞，有效運用警力，並非外界傳聞的裁撤派出所，整併後不但增加24小時值班派出所的數量，原本各派出所每日上午8點至晚上10點，還是會有警察同仁值班，受理報案及為民服務，深夜巡邏班次也大幅增加，不會對地方治安造成影響，目前合署辦公部分仍在研議階段，各分局將陸續舉辦說明會，傾聽各界意見，並取得地方共識再辦理。