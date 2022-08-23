英國倫敦時尚品牌COS首間門市將於25日於台北101開幕，品牌也特別邀請林哲熹、章廣辰、姚愛寗、張景嵐、王棠云、吳岳擎等人到現場逛店，其中林哲熹、章廣辰表示過去至英國時就經常逛COS，「現在在台灣就能夠逛到覺得很方便。」姚愛寗則表示自己很喜歡品牌永續的概念，「而且他的服裝很簡約、又有設計感，不太會有過季的問題。」

COS台灣首店設址在台北101，佔地700平方米大小，以森林綠為主調運用許多環保、在地建材，以符合品牌永續精神。（陳俊吉攝）

此次COS台北101專賣店為品牌推出的全新概念店之一，佔地約211.75坪，女裝佔總體的75%，基本款款式價位約在2500上下，對於追求版型、材質的消費者而言十分有吸引力，雖COS屬中高價位，但在飾品、包款方面也有不少千元以下的款式，另外韓女團BLACKPINK成員JENNIE熱愛的同款雲朵包也可以在台北101店買到。

COS 台北101專賣店以森林綠為主色調，試衣間內部的燈光可依消費者喜好調整。（林欣儀攝）

另外店裝方面以森林綠為主調並搭配弧形外觀，並運用許多可循環利用的材質、在地建材以符合品牌永續精神，如地板使用90%的採石場回收石材組成 、木質傢俱方面都運用可快速生長的竹子取代傳統木頭，減少對環境的影響。

COS 台北101專賣店，將於25日開幕。（陳俊吉攝）