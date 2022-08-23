真善美社會福利基金會照顧老憨兒不遺餘力，桃園市議員謝美英更是長達20餘年的贊助，23日她揪團一起做公益，由院方開出所需品項，讓捐贈更貼近院生需求，包含四海遊龍自立店先後送了1500顆水餃，萌善根協會也陸續送出1000斤白米，再加入六和高中家長及丞楊實業董事長藍廷坤一起加入，致贈許多食品及5000多包尿布給院方。

一行人送給院方保久乳、冷凍蔬菜、雞塊、鹽酥雞、花枝丸、咖哩塊，要讓院生提前有個溫暖的中秋節。謝美英也呼籲大眾，一年一度中秋節即將來臨，真善美社會福利基金會月餅義賣開始起跑，大家為社福團體盡一點力量，讓真的、善的、美的人事物可以一直延續下去。

為了幫助重癱憨兒在新屋興建終老園區，真善美社會福利基金會每年中秋都會推出公益「憨樂月餅」禮盒，今年特別邀請長期擔任真善美志工的知名藝人余皓然一起推廣。受到疫情影響，憨樂禮盒的義賣僅3成，真善美社會福利基金會教保老師王家萱說，透過憨樂月餅的義賣，讓社會大眾能更零距離的認識憨兒，購買除了能幫助重癱憨兒蓋新家，更歡迎認購送愛禮盒，基金會將會把民眾愛心，轉贈至社區中的憨老家庭與防疫前線的醫護人員。憨樂禮盒內容豐富多元，有原味鳳梨酥、堅果塔、綜合月餅以及蛋黃酥禮盒，價格從210至520元不等，愛心洽詢03-4561455轉236、227。