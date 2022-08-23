市府文化局在台中菸葉廠設置「文化資產資材管理中心」及「考古遺址出土遺物典存庫房」，目前只限學術研究使用，並不對外開放，市議員李天生23日要求設法充分活化利用，不要只是靜態的存放，最後淪為蚊子館，並不符合地方鄉親的期望。文化局則表示，目前尚有安全疑慮，暫未開放民眾進入。

李天生指出，台中菸葉廠產權屬於國產署，目前交由市府文化局代管，文化局分別進駐「文化資產資材管理中心」及「考古遺址出土遺物典存庫房」，不對外開放；反觀國家歌劇院則有意設置「科藝創研基地」，培養劇院人才，設置表演場館，同時還將推動「定目劇」，預期能夠吸引觀光客前來。

李天生提醒，大里計有21萬多人口，全市排名第三，不過卻沒有一處完善的展演場所，理應提供文化服務的屯區藝文中心，遠在太平山腳下，霧峰則有國立台灣交響樂團，擁有完善的「演奏廳」及「音樂文化園區」，至於大里杙文化館，空間狹窄，無法因應具規模的展演活動，要求市府要活化利用台中菸葉廠，不要又淪為蚊子館。

文化局表示，目前已在代管區域內設置「文化資產資材管理中心」及「考古遺址出土遺物典存庫房」，考量台中市出土文物需保存典藏空間，且場區尚未完成修復，多處結構與管線等基礎設施尚有安全疑慮，目前暫未開放民眾進入參訪。

文化局進一步表示，為利菸葉廠後續整體活化開放，文化局也和國家表演藝術中心合作，配合國表藝「科藝創研基地」規畫期程，由文化局同步辦理此區修復再利用計畫、修復工程規畫設計、部分庫房空間修復工程，預計明年底完成後，可以再續辦修復工程及再利用營運。未來希望能和中央藝文單位共同攜手打造大里區的藝術文化旗艦基地，提供市民更豐富的藝文體驗。