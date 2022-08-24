基隆南新街賢默宮24日凌晨發生火警，消防局出動撲救，起火原因仍有待進一步調查。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

24日凌晨七堵東洋藥廠發生火警，經消防人員撲救，火勢迅速撲滅。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

24日凌晨七堵東洋藥廠發生火警，經消防人員撲救，火勢迅速撲滅。（基隆市消防局提供／張志康基隆傳真）

基隆市24日凌晨接連在七堵區及仁愛區發生兩起火警，讓基隆市消防隊忙了一夜，所幸兩起火警都在發生未久就迅速撲滅，並未造成太嚴重的損失，且也沒有人員因此傷亡。

凌晨3時42分，基隆市消防局接獲民眾報案，指在七堵工業區的東洋藥廠發生火警，消防局出動了21名消防人員及12部各式消防車輛，在6分鐘後便趕到現場。由於現場夜間並未有人值班，消防人員只得破門搶救。由於火勢不大，3時53分便已控制了火勢，2分鐘後便將火勢完全撲滅。

初步研判，應是現場辦公室機房起火，確切的起火原因，仍需由火調人員進一步調查。

另外，凌晨3時47分，消防局又接獲通報，表示在仁愛區南新街的賢默宮發生火警。基隆市消防局也立即出動43名消防人員及21部各式消防車輛前往灌救。消防人員於3時53分到達現場，經過約1個小時的搶救，火勢於凌晨4時58分撲減。

消防局表示，現場為一層樓的磚造建築，燃燒面積約50平方公尺，消防人員仍在檢視現場處理殘火，至於確切的起火原因，也有待進一步的鑑識與調查。不過所幸凌晨的兩起火警，都沒有造成人員的傷亡。